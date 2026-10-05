Vergara su Olise: "Mi ha lasciato a bocca aperta"

Non si è ancora spenta l’emozione per il debutto con la Nazionale maggiore di Antonio Vergara. Il centrocampista del Napoli ha parlato del suo esordio nel corso dell'intervista rilasciata a Repubblica e raccontato: “In mezzo a tanti campioni mi sono sentito a mio agio, alla fine sono umani anche i francesi”. C’è però un gesto tecnico che lo ha impressionato particolarmente, la splendida punizione di Olise: “Mi ha lasciato a bocca aperta”.