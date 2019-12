Veretout, l'agente: "Ho insistito per mesi per portare Veretout al Napoli..."

Calciomercato Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Mario Giuffredi, agente: “Ho insistito per mesi per portare Veretout al Napoli, anche se dovrebbe essere il contrario. Purtroppo non c'erano i presupposti, ieri sono stato a Castel Volturno a parlare con De Laurentiis e Giuntoli a parlare del rammarico Veretout. Ho sempre pensato che per fare una grande squadra, avrebbero dovuto giocare insieme Veretout e Allan, ma mi hanno sempre detto che Veretout avrebbe trovato spazio in caso di cessione di Allan.