Ventura: "Napoli, che disastro a Torino: non servono nuovi calciatori per risolvere il problema. Ecco cosa farei"

Gian Piero Ventura ha parlato ai microfoni di Goal Show L'Originale in onda su TeleCapri:

"Ho negli occhi Di Lorenzo di ieri ma anche Politano capace di lunghi ripiegamenti. Oggi non so cosa deve fare il Napoli ma se il Torino avesse spinto, avrebbe fatto più gol. Nessun altro acquisto può risolvere il problema, bisogna entrare nella testa dei calciatori e far ritrovare loro la tranquillità. Poi si può pensare ai rinforzi. L'approccio è stato diverso: il Torino voleva fare la partita e il Napoli subiva passivamente. E' stato un qualcosa di esageratamente negativo per essere vero. Non possiamo pensare di cambiare allenatore o altri calciatori e risolvere il problema. Affronterei singolarmente i calciatori per capire cosa hanno dentro. Il ritiro può servire solo se riesci a far scattare dentro i calciatori la scintilla, altrimenti non servirà a nulla".