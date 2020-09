Ventura: "Maksimovic? Bisognava avere pazienza con Nikola, appena ha avuto la fiducia ha offerto prestazioni ottime e di livello"

Notizie Calcio - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex ct dell’Italia Gian Piero Ventura, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Maksimovic? Ogni volta che mi è stato chiesto un parere, bisognava avere pazienza con lui e dargli il tempo di inserirsi: non appena ha avuto la fiducia, ha offerto prestazioni ottime e di livello. In questo momento per un discorso di mercato e di post-lockdown ogni commento rischia di essere smentito nel giro di poco tempo: giocare col mercato aperto può creare problemi, il campionato con queste tempistiche potrebbe comportare qualche sorpresa. Le parole di De Laurentiis sulle nazionali che possono recare danno? Credo che la ripresa abbia dato poco tempo per il recupero della forma fisica, è una grande difficoltà per i club che sono in ritiro e che stanno preparando la stagione”