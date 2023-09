Ventura: "La favorita per lo scudetto è il Napoli con le milanesi ma con incognite"

Ai microfoni de Il Mattino, l'ex Ct della Nazionale Giampiero Ventura ha parlato del Napoli:

"È prematuro dare giudizi. Certo, se si guarda il secondo tempo con la Lazio mi verrebbe un po' di preoccupazione. Non eravamo abituati a vedere incassare "4" gol. Ma è presto. Più avanti poi andrebbero fatte riflessioni più ampie. Chi non è abituati a vincere rischia di avere un po' la pancia piena. I pochi cambiamenti fatti nel Napoli potrebbero non essere di grande aiuto a Garcia. Ma anche all'allenatore francese bisogna dare tempo. Le mie favorite per lo scudetto restano le due milanesi e il Napoli, con l'incognita del cambio di allenatore e del poco rinnovamento".