Gian Piero Ventura è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli non si è rinforzato rispetto lo scorso anno, poteva fare di più. Con Gabri Veiga sarebbe stato diverso, anche Roma e Lazio non penso si siano rinforzate. Sul piano dell'immagine non stato un bel vedere quello che è accaduto tra Mancini e l'Italia. Su Spalletti che dire, è l'uomo giusto per tutti".