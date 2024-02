Ventura: "Il Napoli deve uscire dall'equivoco tattico! Kvaratskhelia contro l’Inter faceva il difensore..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Gian Piero Ventura, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Difesa a tre del Napoli con Di Lorenzo e Mazzocchi contro il Milan? Io penso che si debba uscire dall’equivoco, non posso pensare che il Napoli una partita la giochi a 3 e una la giochi a 4, ci sarebbe un pizzico di confusione e va fatta chiarezza. Sapevo che Mazzarri sarebbe arrivato ad una conclusione, ma bisogna capire quali calciatori vengono schierati in campo.

Non c’è Osimhen, finché non torna lui io penso che giocando a tre il discorso offensivo venga sminuito. Quindi penso giocherà a quattro, giocando col Milan per vincere e affrontando una squadra non semplice da sfidare, ma avendo l’obiettivo dei tre punti.

Ero a Riyadh per la Supercoppa, giocando a tre dietro il Napoli ha provato a contenere l’Inter e l’aspetto offensivo è calato molto. Kvaratskhelia contro l’Inter faceva il difensore, con il Verona l’ho visto convinto di poter dribblare e fare gol”