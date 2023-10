Ventura: "A Garcia imputo solo una cosa, ma non lo critico! Ora deve compattare l'ambiente"

Gianpiero Ventura, ex CT della Nazionale e del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ieri ho detto che sarebbe stato difficile per chiunque prendere il posto di Spalletti a Napoli, a Garcia imputo forse solo la frase che disse di non aver mai visto giocare la squadra l’anno prima. Non mi permetterai mai di criticare un collega, la squadra dell’anno precedente non c’è più perché è normale che sia così perché è cambiato l’allenatore. Ora Garcia deve compattare il prima possibile l’ambiente per salvare questa annata, che vede come obiettivo rientrare in Champions League a fine stagione".