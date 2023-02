Ventola: "Su un contropiede del Sassuolo, avete visto chi è stato il primo a recuperare del Napoli?"

Durante la Bobo Tv è stata analizzata la partita vinta dal Napoli in casa del Sassuolo. Ospite della trasmissione Nicola Ventola che ha messo in evidenza un aspetto.

A me quello che impressionato e ne discutevo durante la partita, è che il Napoli è primo e tra quattro giorni ha la Champions, l'allenatore fa delle scelte quasi le stesse sulla formazione titolare. L'organizzazione già c'è, lo sappiamo come le caratteristiche dei singoli. Però si vede la mentalità. Vedere in una partita del genere Kim avanti e indietro: avete visto quando ha preso il contropiede il Napoli, il primo che correva a recuperare era Osimhen! Era così veloce che ha recuperato lui il contropiede. Una mentalità superiore.