Nicola Ventola, ai microfoni della Bobo Tv, ha parlato del Napoli:

“Il Napoli è sempre arrivato lì per vincere lo Scudetto, questo è il primo anno che si deve mangiare le mani. Secondo me tecnicamente ha il centrocampo e l’attacco più forte della campionato. Fare 40 punti fuori casa e non vincere lo scudetto è incredibile”.