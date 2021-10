Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina:

"Ha avuto uno svolgimento anormale perché abbiamo giocato più di un'ora in dieci, gli episodi ci sono andati contro. Ho fatto scelte di formazione normalissime da fare così, per quanto mi riguarda, ma non sempre si raggiunge il risultato che si vorrebbe. 'Venite, vedete e perdete' di Commisso? Noi veniamo, vediamo e poi ci si ritrova dopo la partita".