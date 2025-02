Claudio Ranieri ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima di Venezia-Roma:

"Gli ho dato vacanza. Non vedrete tra i convocati Hummels e Paredes, gli ho dato vacanza. Perché con De Rossi giocavano poco, con Juric poco, con me hanno giocato tanto. Sono più utili adesso a ricaricare energie nervose che stare con me a Venezia. Non saranno tra i convocati, ma non perché hanno giocato male, ma perché hanno dato tutto”.