Ospina: "Rinnovo? Penso solo a giocare, ne parleremo più in là. Meret giovane e di qualità, il mister si fida di noi"

Calcio Napoli - David Ospina, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita contro il Venezia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Centesima gara in Europa senza subire gol? Non lo sapevo, è un bel traguardo per questa mia avventura europea. Io continuo a lavorare. Vogliamo lavorare duro ogni partita ed ogni allenamento, voglio fare sempre il massimo perché il calcio mi ha dato tutto. La mia famiglia è sempre stata dalla mia parte, spero che il momento del ritiro sia ancora lontano. Il mister ha fiducia tanto in me quanto in Meret, Alex è giovane ed ha tanta qualità. Quando sono tornato dalla Nazionale mi hanno chiesto come stessi dopo il problema allo stomaco. Avevo perso un po' di chili, ma gli ho detto che ero pronto a giocare. Contratto? Oggi penso solo a giocare quando ne ho la possibilità, poi vediamo cosa accadrà. L'importante è fare le cose per bene e vincere le partite. Ne parleremo più in là".