CALCIOMERCATO NAPOLI - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione "Goal Show" in onda su Piuenne: "Il Napoli non ha mai pensato a lui, ma Sarri non l'ha presa benissimo. Sperava che De Laurentiis si facesse vivo. Lui ora sta valutando delle offerte provenienti dall'estero, ma è convinto che il Tottenham possa pensare a un allenatore più giovane".