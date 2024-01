Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta a Rai2 durante la Domenica Sportiva:

"Domani o martedì il Napoli deve decidere se chiudere o meno Perez. 18 milioni la valutazione complessiva, ma per De Laurentiis comprendono anche i bonus e per Pozzo no. Sfumato il Genoa ora Ostigard ha interessamenti anche all'estero. L'Udinese ha bloccato Lovato per l'eventuale cessione di Perez".