Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva: "De Laurentiis aveva già toppato con Benitez, un altro gestore. Si è ripetuto con un tecnico, Ancelotti, poco abituato a piazze come quella napoletana in cui i campioni vanno costruiti. Non discuto la carriera di Ancelotti, che è sotto gli occhi di tutti, ma il suo anno e mezzo al Napoli. E' stato semi-fallimentare"