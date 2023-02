Ciro Venerato è intervenuto in diretta a Tele A:

"Questo è un campionato destinato al Napoli. Ma il Napoli non si limiterà a vincere questo campionato, vorrà stravincerlo. Mi sorprendo dell’atteggiamento del direttore di gara, doveva interrompere la partita per placare i tifosi. Fino a che arrivano solo multe non possiamo meravigliarci, vanno fermate le partite, date sconfitte a tavolino e non rimborsare i biglietti".

