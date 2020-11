Venerato: "Calciatori del Napoli infastiditi, non prendono lo stipendio da luglio! Gattuso-squadra, vi racconto il confronto avuto"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista RAI. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Vero che c'è stato un confronto acceso tra Gattuso e la squadra, lui è uno che non le manda a dire. Gattuso ha detto testualmente che può andar via, ma era una provocazione perchè lui sa che il gruppo è affezionato a lui e li ha minacciati.

La situazione Gattuso non si può minimamente paragonare a quella Ancelotti. Con Carlo c'erano problemi di gestione tecnica ed umana. La squadra ora è con Gattuso, non c'è alcun problema tattico o tecnico, si è trattato solo di uno scazzo.

Gattuso dice 'questa è una squadra di attualità, perchè certi giocatori non ripetono certe prestazioni? Perchè in altre partite danno solo il 40%?". E' rimasto deluso da come ha visto i calciatori contro il Milan. La squadra ha metabolizzato lo scontro dialettico con Rino. Ieri c'è stato il compleanno di Maksimovic che è stato festeggiato nello spogliatoio con Gattuso che rideva e scherzava.

Gattuso, ai tempi del Milan, mise quasi le mani addosso a Bakayoko e il giorno dopo chiarì tutto a Milanello.

Si avverte un po' di fastidio tra i calciatori ad oggi perchè sono successe delle cose che non vanno giù, ma non sono legate alla gara di domenica. Il Napoli non paga gli stipendi da luglio, c'è un po' di fastidio per questa situazione e la società ha fatto capire che a dicembre li pagherà. La Lega lo acconsente per regolamento relativo al momento Covid.

Al Napoli manca una figura che affianchi Giuntoli, uno esperto che possa rappresentare il Napoli in certe circostanze. La squadra del Napoli è migliorata, la società non è mai cresciuta".