Venerato a Radio Sportiva: "Ibra, più Milan che altro. Haaland piace molto alla Juve. Gattuso può far togliere le multe ai giocatori del Napoli"

Ultimissime calcio Napoli - Ciro Venerato, collega RAI, ha risposto alle domande degli ascoltatori di Sportiva durante il "Microfono Aperto".

SUL FUTURO DI IBRAHIMOVIC: "Più Milan che altro in questo momento, perché i rossoneri hanno scelto il giocatore senza dover fare altre mosse. Hanno già presentato l'offerta. Il Napoli, invece, è condizionato dalla cessione di un attaccante. Bisognerà vedere se Ibrahimovic accetterà l'offerta rossonera di 6 mesi più opzione per i successivi 12".

SE IL MILAN NON PUÒ PUNTARE SU UN PROSPETTO PIUTTOSTO CHE SU IBRA: "No, perché la società ha bisogno di tornare in Europa al momento. Ibrahimovic è già pronto a fare la differenza, mentre un giocatore giovane avrebbe bisogno di tempo".

SU CHI AL POSTO DI MONTELLA: "Non do per scontato il suo addio. Montella è ancora il tecnico della Fiorentina ed ha la possibilità di fare risultato contro l'Inter. Se sarà divorzio, escluso Gattuso che era il sogno di Commisso, resta Spalletti, che però si porta dietro un contratto importantissimo. Non sarà facile spalmarlo e chiudere in pochi giorni".

SUL NAPOLI: "Ho benedetto l'arrivo di Gattuso, tra tutti gli allenatori di cui si parlava era il migliore che il Napoli potesse prendere. La squadra si adatta molto alle sue idee, può fare tanto come tecnico azzurro. E' un grande uomo. Ed i grandi uomini in genere sono anche grandi allenatori. Forse può anche convincere De Laurentiis a rivedere qualche sua posizione sulle multe ai giocatori del Napoli".

SU HAALAND: "E' un giocatore che piace molto alla Juventus. C'è la concorrenza internazionale, soprattutto del Borussia Dortmund, ma sicuramente piace a Paratici".

SUL MERCATO DEL NAPOLI: "Il Napoli non ha la forza di andare a prendere i top player che tratteranno la Juventus e l'Inter, non ha una multinazionale alle spalle. Ha però un bravo manager, che sa fare i conti, capace di costruire squadre che negli ultimi anni spesso sono andate in Champions. Gattuso è l'allenatore ideale in questo contesto, un tecnico di campo più che un gestore. Anziché lavorare con il prodotto finito, sa far crescere un giovane talento".