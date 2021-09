Venerato a Kiss Kiss: "Grande vittoria del Napoli sul ricorso di Osimhen! Napoli-Juve? Partita a scacchi tra due grandi allenatori"

Ciro Venerato, collega di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Vincere il ricorso di Osimhen è una doppia vittoria per aver sbugiardato il referto di Aureliano. Non è stata riavvisata la condotta violenta vista dall'arbitro che è stato ascoltato telefonicamente e che non ha saputo replicare adeguatamente. E' evidente che non c'è stata violenza da parte del giocatore e rappresenta una grande vittoria giurisprudenziale. Napoli-Juventus è soprattutto una partita a scacchi tra due grandi tecnici che hanno una visione del calcio completamente diversa".