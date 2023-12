Venerato a CN24: "Juliano era molto più di una bandiera, ha rinunciato a soldi e scudetti per quella maglia! Senza di lui Napoli è più povera"

Ciro Venerato, giornalista di Raisport, ha ricordato il compianto Antonio Juliano ai microfoni di CalcioNapoli24.it:

"Da ieri Napoli è molto più povera. Uno dei suoi migliori figli ci ha lasciato. Ad Antonio Juliano mi legano tanti ricordi umani e professionali. Da ragazzino andavo in curva ad osannarlo, da adulto sono diventato suo amico. Fui il primo a sostenere la scelta Ulivieri: ero amico di entrambi e ricordo bene quei giorni. Grazie a Giulio Germaniesi ci frequentammo in un noto salotto televisivo del lunedì. Mi è rimasto nel cuore un dopo cena sotto casa sua a Posillipo (ci accompagnava il mitico Gennaro Rambone). Gli faceva ancora male la cessione di Zoff alla Juve. Con Dino tra i pali avrebbe vinto lui il primo scudetto. Ho i brividi. Totonno era il Napoli. Molto più di una bandiera. Ha rinunciato a soldi e scudetti per quella maglia. Non raro: semplicemente unico".