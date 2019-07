Venerato a CN24: "Colloqui tra Mendes, ADL e Giuntoli! James aspetta ancora il Napoli, poi dirà sì all'Atletico. Pronto il piano B segreto, su Icardi..."

Calcio mercato Napoli - Aggiornamenti su James Rodriguez al Napoli. Ciro Venerato, giornalista Rai Tv ed esperto di calcio mercato Rai, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il calcio è bugia, ma quando i tecnici parlano di tattica bisogna ascoltarli. Ancelotti vuole fare un 4-2 e tanta fantasia. In tanti richiedono la punta centrale, ma Ancelotti desidera più giocatori tecnici che possano dare appunto fantasia alla manovra".

Mercato Napoli - L' Atletico Madrid è una trattativa reale già da tempo. Sabato c'è stata una call conference tra Giuntoli, Mendes e De Laurentiis . Mendes ha fatto capire a De Laurentiis che l'Atletico fa sul serio e che il calciatore gradirebbe la destinazione. Il Real non vorrebbe cedere James all'Atletico Madrid dopo che ha già ceduto Llorente, vorrebbe evitare mal di pancia dei tifosi. Il calcio Napoli continua ad apprezzare il calciatore, ma ADL non si sente di investire 42 milioni oltre l'ingaggio di 6,5 milioni di euro. De Laurntiis vuole un prestito con riscatto qualora il calciatore riesca a dimostrare il suo valore. Mendes ha dato priorità al Napoli , ma se il Real chiude con l'Atletico , James non dirà di no . Mi sembrerebbe difficile vedere James nel ritiro del Napoli".

Inter news - "Il Napoli non può permettersi giocatori da 50 milioni di euro, ma per Icardi è un'altra storia. Icardi ha più di una parola con la Juventus e Paratici. Un altro agente sta trattando con Agnelli. Il problema con Icardi riguarda soprattutto i diritti d'immagine, il calciatore ha un accordo con diversi marchi, in particolare in Argentina e la Juve è disposta ad accontentarlo, mentre il Napoli no. Se sfumassero James e altri obiettivi però il Napoli potrebbe farsi sotto per Icardi. Il Napoli ha un piano B segreto se dovesse saltare James, ma non riguarda nessuno tra Pépé, Rodrigo e Lozano. Raiola vuole piazzare il calciatore messicano altrove, diritti d'immagine e altri problemi con il calcio Napoli".

Cessioni Napoli - "Con Inglese al Parma si può muovere il mercato in entrata. Rog tra Genoa ed Eintracht Francoforte. Accordi verbali e offerte simili tra le parti. Hysaj? Il Napoli non ha trovato l'accordo con l'Atletico Madrid. Il club spagnolo punta su Meunier del PSG. Non escludo che Hysaj che possa rimanere a Napoli alla fine. Elmas arriverà in settimana".