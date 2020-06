Venerato a CN24: "Callejon resterà al Napoli fino al 31 agosto, domani mattina l'ufficialità"

Il collega di Rai Sport, Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazionia ai microfoni di CalcioNapoli24:

come anticipato in esclusiva assoluta addirittura lunedi dall’esperto di mercato della RAI Ciro Venerato.

Domani mattina dovrebbe esserci l'atto ufficiale con relativo prolungamento grazie agli appositi modelli arrivati dalla FIGC. Confermate in toto le nostre anticipazioni di 5 giorni fa, ribadite martedì mattina. Il giocatore aveva espresso il suo gradimento per chiudere in Champions la sua esperienza partenopea. Il suo agente aveva cercato di alzare il tiro chiedendo 2 mensilità intere (quelle di luglio e agosto), ma la linea del club é stata chiara e trasparente. A callejon sarà spalmato in 3 tranches la mensilità di giugno. Se poi il Napoli chiuderà la stagione conseguendo obiettivi importanti lo spagnolo godrà dei premi collettivi legati ai risultati del Napoli".