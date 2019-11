Venerato a CN24: "Ancelotti sogna di tornare in Premier, ma resta fino a giugno a Napoli. Fossi in ADL mi arrabbierei per due cose"

Ultimissime calcio Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Quello che accadrà a Castel Volturno tra De Laurentiis e squadra non è prevedibile. Il Napoli non intende indietreggiare sulle multe inviate al Collegio Arbitrale nominando testimone Ancelotti e dall'altra parte c'è uno spogliatoio che ritiene ingiuste queste sanzioni del club. Ma più di questa, i calciatori sono più preoccupati per la causa dei diritti d'immagine.Fossi il presidente invece di prendermela con gli addetti ai lavori, mi incavolerei solo con i calciatori dicendogli: come mai fate 4 punti con il Liverpool e poi passeggiate in campionato stando a 14 punti dall'Inter. Chiederei conto poi ad Ancelotti per la classifica in campionato e l'eccessivo turnover. Futuro di Ancelotti? Due anni fa Ancelotti fece fuoco e fiamme per andare all'Arsenal che poi scelse Emery. Carlo sogna di tornare in Premier, ma un suo addio ora è improbabile. Nel calcio però mai dire mai, ma a giugno ci sarà il divorzio".