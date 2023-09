Velazquez: "La preoccupazione dei tifosi del Napoli? Mai facile l'anno post-scudetto, serve una cosa"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore dell’Udinese Julio Velazquez, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La preoccupazione dei tifosi del Napoli? A livello calcistico penso che questa stagione non sia facile dopo la vittoria dello scudetto, non è mai facile dare continuità al successo: l’atteggiamento per vincere deve restare lo stesso. Il Braga in un niente diventa un avversario ostico con giocatori di spessore, per il Napoli iniziare la Champions con una vittoria è sempre positivo. Real Madrid-Union Berlino? Il Real è sempre il Real, una squadra sempre favorita per la vittoria della Champions League: ha sempre qualcosa di diverso, il Bernabeu fino all’ultimo minuto ti può dare la vittoria, adesso ha perso qualche calciatore importante come Benzema ma ha inserito Bellingham e altri ragazzi di qualità che in cinque minuti ti possono vincere la partita”