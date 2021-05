Napoli - Julio Velazquez, ex allenatore dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"De Paul è un giocatore di grandissima qualità e può giocare in qualsiasi top club. E' un trequartista ma ha le capacità per giocare in tutti i ruoli di centrocampo. Sergio Conceicao è un allenatore di qualità con cui ho un gran bel rapporto. Ha tanta passione e qualità oltre ad essere una bellissima persona e poteva fare bene in qualsiasi club".