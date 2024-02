Vecchioni: "Geolier? Testo notevole, una bella canzone a Sanremo. Noto una certa avversione contro Napoli"

Roberto Vecchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni a La7 parlando di Geolier:

"La sua canzone non è banale, anzi. Ognuno va per la propria strada e pur amandoci non ci capiamo, questo è il senso. Non è un tema facile. C'è un testo notevole che bisognerebbe comprendere prima di esprimere determinati giudizi. Avversione verso Napoli? Un po' di quello c'è. C'è dell'invidia. Napoli è un regno dal 1200, quando altrove si pascolavano ancora le pecore. Napoli ha inventato la musica. Napoli è una città provvisoria, si trova sotto un vulcano, può succedere di tutto. I napoletani sono meravigliosi. Io amo Napoli, sono figlio di napoletani, ma questo non c'entra nulla con le mie idee. Direi le stesse cose anche se fossero nati altrove".