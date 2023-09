Varriale: "Nazionale, non vincere stasera sarebbe un dramma. Spalletti ha fatto un atto di coraggio, vi spiego"

Notizie Calcio Napoli – Nel corso di “Radio Goal”, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il collega Enrico Varriale:

“Le prime due partite di Spalletti in nazionale avevano l’imperativo di vincere, la classifica è compromessa e per agganciare il secondo posto è necessaria la vittoria con l’Ucraina dopo che non è arrivata contro la Macedonia. Se non si vince stasera diventerebbe un dramma, sarebbe un problema grosso dopo due mondiali falliti. Non è un compito semplice perché giochi contro una squadra con più qualità e hai problemi di condizione. Spalletti ha deciso di riconfermare Donnarumma? In questi momenti si vedono i grandi uomini, non mi aspettavo nulla di diverso da parte di Spalletti. Inutile poi fare appelli ai tifosi del Milan, club con cui si è lasciato molto male, in certe occasioni andrebbe messo da parte il tifo. La scappatoia spareggio esiste però sappiamo come psicologicamente reagiscono i nostri al discorso spareggi, non siamo mai stati impeccabili. Spalletti ha fatto un atto di coraggio, che deve trasmettere anche ai suoi giocatori. Ha preso una nazionale in un girone già compromesso, il suo lavoro lo si vedrà dopo altre partite”.