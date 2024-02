Anche Enrico Varriale, via Twitter, si è pronunciato sulla beffa incassata dal Napoli a Cagliari: "Nell'anno dello scudetto Juan Jesus era la riserva di Kim e Politano il sostituto di Lozano. In questa stagione sono titolari inamovibili. Senza dimenticare le colpe di giocatori con poco carattere, spirito di gruppo e altruismo, impossibile non ricordare la responsabilità di ADL".