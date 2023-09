Varriale: "I napoletani siano fieri di Spalletti, vi spiego. Raspadori? Il suo ruolo perfetto è..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Enrico Varriale, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il blocco Napoli nella nazionale di Spalletti? Secondo me Luciano corona una carriera straordinaria che ha saputo dimostrare quando ha potuto mettere in campo la sua conoscenza, la nazionale è il punto d’arrivo ed i napoletani dovrebbero esserne orgogliosi che sia arrivato lì dopo il Napoli e lo scudetto. Il momento calcistico italiano però non è dei migliori, in alcuni ruoli siamo andati meglio ed in altri peggio. Spalletti però sa mandare messaggi chiari, il gioco non sarà dei migliori ma ci sono due partite decisive per la qualificazione ad Euro 2024.

Raspadori? Il ruolo perfetto √® la seconda punta, √® uno che sa giocare a calcio e ha piedi buoni: √® intelligente calcisticamente, bisogna ripartire da chi sa giocare ed in attacco ce ne sono pochi come Giacomo‚ÄĚ