Varriale consiglia: "Il nome buono per il Napoli è Ballardini! Altrimenti ci sarebbe..."

Notizie calcio. Il giornalista Enrico Varriale ha detto la sua sui social circa la situazione Garcia ed il possibile esonero del tecnico del Napoli:

Gli indizi che le cose non funzionino nella squadra cominciano ad essere tanti. È chiaro che sostituire Garcia sarebbe per ADL l'ammissione clamorosa di un errore.Tra i possibili sostituti Conte pare irraggiungibile e gli stranieri avrebbero bisogno di tempo per ambientarsi. Tra gli italiani un nome potrebbe essere Semplici, bravo allenatore contattato in passato dal Napoli. Ma per me un profilo giusto potrebbe essere quello di Ballardini,ottimo tecnico che ha sempre fatto calcio propositivo e che potrebbe avere a Napoli l'occasione della vita.