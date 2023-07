Valdifiori: "Ringrazierò sempre Giuntoli, a Napoli ha fatto un lavoro incredibile! Rudi Garcia? Proverà a dare continuità"

Mirko Valdifiori, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ringrazierò sempre Giuntoli e De Laurentiis per avermi portato a Napoli, fu un momento importante per la mia carriera. Il ds si è rivelato in grande conoscitore del mondo del calcio, facendo un lavoro davvero incredibile a Napoli.

Passaggio Spalletti-Rudi Garcia? Spalletti ha disputato una grande stagione, esaltando la rosa del Napoli che solo in un paio di partite ha avuto difficoltà. Rudi Garcia si troverà a dover dare continuità a questo tipo di calcio, provando però a metterci anche la sua mano dal punto di vista tattico”.

Su Lobotka: "Sarà fondamentale anche con Rudi Garcia. Arriva da un'annata incredibile ed ha dimostrato il suo valore, meritandosi il rinnovo. Sono sicuro che il Napoli ripartirà nuovamente da Lobotka anche nella prossima stagione, confermandosi super competitivo".