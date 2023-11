Valdifiori: "Napoli-Empoli, gli azzurri non possono sbagliare! Garcia coraggioso, trasformerà i mugugni in applausi"

Ultime notizie calcio Napoli - Mirko Valdifiori, doppio ex di Napoli-Empoli, ha rilasciato un'intervista ai colleghi de Il Mattino di Napoli. Ecco alcuni passaggi salienti delle sue dichiarazioni:

Valdifiori: domani è una sorta di testa-coda. Chi rischia di più?

«Sulla carta è una partita che il Napoli deve fare sua. Che non può sbagliare, insomma. Soprattutto se vuole accorciare la distanza dalla vetta. L'Empoli invece vorrà fare punti in ottica salvezza».

Eppure i campioni d'Italia sono un po' in affanno. Cosa c'è che non va?

«Bisognerebbe essere all'interno dello spogliatoio per capirlo e sapere quello che chiede Garcia. In un'annata ci sono anche gli episodi che possono girare bene o meno bene. Il campionato comunque è ancora lungo e non bisogna buttarsi giù. Inutile guardare troppo alla distanza dalla vetta adesso: saranno gli scontri diretti a fare la differenza».

Ma Garcia è l'allenatore giusto?

«Faccio una premessa: Garcia accettando Napoli ha fatto una scelta coraggiosa. Si è messo a disposizione della squadra e della gente e sono convinto che farà di tutto per trasformare i mugugni in applausi. Dopo lo scudetto stravinto e con un cambio di allenatore ci può stare che i giocatori devono ancora metabolizzare quello che chiede il nuovo tecnico. E poi non è semplice rifare quello che ha fatto Spalletti. Ripetersi non è mai facile. Ma il Napoli sta facendo il suo cammino. Magari meno bene dell'anno scorso, ma resta sempre una grande squadra».