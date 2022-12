Valdano: "Riconoscente e devoto a Maradona ma Pelè è stato un'ispirazione per me"

Jorge Valdano ha rilasciato alcune dichiarazioni a El Pais su pelè:

"Credo che Di Stéfano sia stato un rivoluzionario del calcio, venero Johan Cruyff, sono un tifoso generazionale, devoto e riconoscente di Maradona e non permetto a nessuno di dire, in mia presenza, che Messi è inferiore a qualcuno. Ma su un tavolino basso del mio ufficio ho un solo libro: un compendio dei Mondiali pubblicato nel 1998 da L’Équipe. Un libro molto grande che esiste da più di 20 anni. Ed è lì perché in copertina c’è una splendida foto di Pelé senza pallone, che esprime la luce, la gioia, la bellezza e la passione del calcio. Perché Pelé è stato per me, prima che giocatore, un’ispirazione. Ho anche la parola “Pelé” incorporata nel mio vocabolario come qualcosa che totalizza il calcio, come la parola 'palla' o la parola 'gol'"