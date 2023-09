Valcareggi: "Spalletti? Lo preferisco con la tuta. Sembra un maitre in una pizzeria"

Notizie Calcio Napoli – Nel corso di “Radio Goal”, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Furio Valcareggi, procuratore sportivo:

“A me Spalletti piace ma molto di più in tuta. Il vestitino lo limita e gli toglie l’ignoranza di campo, come mettere un maître in pizzeria, non serve a nulla. Chi va a lavorare deve mettersi a proprio agio. Luciano lo conosco bene, nei dettagli era fantastico. Lui parlava nell’orecchio dei calciatori. Ha sempre fatto la Champions League, il suo è un dossier ricchissimo”.