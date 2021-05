Valcareggi: "Contro la Fiorentina partita difficile, ma il Napoli è superiore. Gattuso? Fossi in lui resterei"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Furio Valcareggi, agente.

"Commisso? Sono d'accordissimo con il suo sfogo. Vlahovic nel mirino del Napoli? Di tutta l'Europa, del mondo. Che atmosfera troverà il Napoli a Firenze? A Firenze ora si bolle ma senza pubblico ci sarà il silenzio che favorirà il Napoli. I calciatori ora sono meno aggressivi, sono salvi. Se il Napoli giocherà da Napoli andrà bene. La Fiorentina non sarà attentissima, la partita però sarà difficile. Se la Fiorentina gioca bene farà un'ottima gara ma il Napoli è più forte. Gattuso su queste cose è un maestro. Anche se Commisso l'avesse preso non lo direbbe. Fossi in lui io resterei a fare la Champions League a Napoli. Saremmo contenti di Gattuso se vincesse".