Universiadi, il commissario Basile: "Sarà tutto pronto per l'inizio della manifestazione. Maxischermi? Lavoriamo per lasciarli al San Paolo”

“Mancano 40 giorni all'inizio delle Universiadi, ma stiamo correndo su più fronti, specialmente sul discorso servizi. Il San Paolo è già una cosa risolta per me, stanno lavorando. Adesso bisogna organizzare per garantire la qualità dell'evento. Il discorso impianti sportivi, è la prima battaglia vinta. Su alcuni lavori, su cui avevamo dei dubbi, è andato tutto liscio e non era per niente scontato. Non abbiamo ritardi, San Paolo compreso, abbiamo dovuto rispettare il discorso squadra e quindi siamo dovuti intervenire dopo. Non sapevo dell'intervista di De Laurentiis, ma il suo riferimento al ritardo è per gli spogliatoi a cui non abbiamo potuto accedere. Per l'inizio sarà tutto in regola, all'inizio non prevedevamo tali risultati. Abbiamo lavorato sodo per i videowall, con una struttura in acciaio e quindi resteranno lì anche per la prossima stagione, non è un noleggio come per altri impianti. Auguro a De Laurentiis di fare in modo che insieme alla regione, si possa festeggiare anche con successi in ambito sportivo”.