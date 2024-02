Ungheria, il Ct Rossi: "Sono contento per Calzona: faremo il tifo per lui"

Marco Rossi, commissario tecnico dell'Ungheria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

"Ci tengo a dire che sono molto contento per lui perché è una persona che ho sentito quando è diventato ct della Slovacchia e abbiamo condiviso punti di vista e opinioni. Calzona è pronto per il Napoli? Parliamo di una persona a modo, umile, che ha centrato un grandissimo risultato con la Slovacchia e gli ho mandato un messaggio per dirgli che io e la mia famiglia, che viviamo a Napoli, faremo il tifo per lui. Gli ho fatto i complimenti perché ha lavorato bene, credo che sia una grandissima soddisfazione per lui poter tornare lì. Spero possano risollevare questa stagione che sta andando un po' come sta andando".