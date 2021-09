Ungheria, il CT Rossi: "La Juve può accusare la pressione con il Napoli, l'intera mia famiglia tifa per gli azzurri"

Marco Rossi, CT dell’Ungheria, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La vittoria contro la Juventus darebbe un bel vantaggio a Napoli che permetterebbe anche alla Juve di accusare la pressione sul resto della stagione. Il Napoli è partito bene, ora se si accende l’entusiasmo diventa un carburante difficilmente gestibile per gli avversari del Napoli. Mi auguro la vittoria del Napoli, i miei figli e mia moglie mi caccerebbero di casa, sono tutti tifosi del Napoli e di Pozzuoli. Solo mio cognato è la pecora nera della famiglia e tifa Juve, spero che Koulibaly sia decisivo”.