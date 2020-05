Under 21, Paganin su Cistana: "Ha qualità importanti, ma non so se sia già pronto per il salto di qualità"

Notizie Napoli calcio. Massimo Paganin, capo delegazione della Nazionale Under 21, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. L'ex difensore ha parlato di Cistana, centrale del Brescia accostato al Napoli:

“Cistana sta facendo un’esperienza importante con il Brescia, se sia pronto per il salto di qualità sarà da vedere. Quest’anno ha assaggiato la Serie A, sicuramente c’è ancora un percorso di crescita da fare soprattutto se dovesse approdare in una realtà come quella di Napoli dove dovrebbe competere per il vertice e nelle competizioni europee. Ha sicuramente qualità importanti, tutto dipenderà da come eventualmente si adatterà alla nuova realtà”