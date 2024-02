Un tifoso del Napoli racconta: "Ho festeggiato lo scudetto e mi hanno condannato al carcere per dei fuochi d'artificio"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il tifoso del Napoli Cristiano Petriccione, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Condannato al carcere per aver festeggiato lo scudetto del Napoli? Sono il presidente del centro sportivo di Monfalcone, ho visto fattibile una riunione per poter festeggiare lo scudetto: eravamo in pochi, era una serata comunque aperta al pubblico per festeggiare con una fetta di torta in vista dello scudetto. Avevamo organizzato così anche per non festeggiare in piazza, sarebbe stato meglio organizzare qualcosa in gruppo. Alcuni amici hanno sparato un paio di batterie di fuochi pirotecnici, è durato poco fino alle 22. Venerdì ho ricevuto questa sentenza, multa e detenzione: posso capire la multa, ma anche pagandola mi resta questo carico pendente con pena sospesa. Se ci penso, dovrei staccare altrimenti mi metterei a piangere. Ho deciso di dimettermi da presidente del centro sportivo, perchè il Comune voleva parlare solo con il vicepresidente: e pensare che avevo invitato il sindaco per festeggiare. Non ho sparato io i fuochi d’artificio, ai vigili ho chiesto di vedere le telecamere. Non so se abbiamo dato fastidio perchè stavamo festeggiando lo scudetto del Napoli”

Cristiano Petriccione è stato condannato penalmente per aver festeggiato lo Scudetto del Napoli. Le motivazioni sono l’accensione di fuochi d’artificio “aggravata” dalla presenza di amici riuniti per festeggiare lo Scudetto del Napoli. E in più per aver “promosso una riunione” senza autorizzazione del Questore. La riunione in oggetto era per l’appunto il ritrovo di un gruppo di amici tifosi del Napoli presso un campo sportivo in occasione dello Scudetto. Oltre tre mesi di arresto convertiti in sanzione pecuniaria di € 2750,00.