Ultimissime notizie calcio. Pierpaolo Marino, direttore generale dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dall’edizione odierna di Tuttosport.

«Sono preoccupato per la sopravvivenza del prossimo campionato, non per questo. Io temo per l’economia di tutto il mondo, credo che siamo davanti a una situazione che non si può prevedere»