Pizzul: "Scudetto? Tutti dicono Inter, ma la vera rivale della Juve è il Napoli. Sarri ha problemi con le rose ampie"

Ultime calcio S.S.C. Napoli. Bruno Pizzul ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bianconera: “Emre Can ha rilasciato delle dichiarazioni tutt’altro che tranquille. Si è venuta a determinare la situazione di una rosa eccessivamente numerosa che dovrà essere gestita da Sarri, che ha sempre lavorato con un numero limitato di giocatori. Scudetto? Credo che la rivale della Juve sarà ancora il Napoli. L’Inter ha fatto un mercato fuoco e fiamme, resta una potenziale rivale, ma penso sarà ancora il Napoli la squadra che darà più fastidio. Poi viene l’Inter, per il resto non mi pare ci siano altre squadre che abbiano potenzialità tali da poter ambire allo Scudetto”.

Pizzul sul Napoli