ULTIM'ORA Tmw - Accordo Lozano-Los Angeles FC: triennale monstre, distanza minima con ADL

Hirving Lozano è pronto a lasciare Napoli in vista della prossima stagione. Ci sono novità importanti per quanto riguarda il futuro del messicano che è ad un passo dall'addio per iniziare una nuova avventura in MLS.

Calciomercato: Lozano Los Angeles, c'è l'accordo

Napoli - Il futuro di Hirving Lozano sarà in MLS con il Los Angeles FC che ha offerto al Napoli 10 milioni di euro per il Chucky. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il presidente Aurelio De Laurentiis ne chiede però 15 per lasciar partire il messicano e non intende fare sconti. Decisive saranno le prossime ore per colmare la distanza di 5 milioni di euro in più per la cessione dell'esterno.

Lozano è pronto a dire sì al Los Angeles FC, anche perché il club americano ha messo sul piatto un ingaggio da 20 milioni di euro lordi a stagione, per i prossimi tre anni, per portare il calciatore in California in questo mercato estivo.