Ulivieri: "Nessun problema di condizione, vi spiego cosa ha portato il Napoli alla sconfitta"

"Cerchiamo tra tutti i calciatori dell'Inter, uno che abbia fatto una prestazione non al massimo. Più meriti dell'Inter che demeriti del Napoli. Spalletti ha ragione quando parla del ritmo, al suo abbassamento del ritmo ha contribuito anche l'Inter. Non è problema di condizione fisica, ma dipende dal gioco dell'Inter che aggrediva al secondo passaggio. La sconfitta è un richiamo alla realtà ma i calciatori del Napoli lo sanno perchè hanno una guida come Spalletti: non ci saranno condizionamenti ma servirà trovare brillantezza in un paio di settimane".