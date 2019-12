Ugolini: "Tra Gattuso ed il Napoli c'è un accordo di massima. Tutto sembra già scritto anche se..."

Massimo Ugolini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Non è prevista la presenza di De Laurentiis qui al pranzo Uefa, ma già da ieri circolava questa notizia. Il contatto con Gattuso è evidente e da quanto ne sappiamo c'è anche un accordo di massima, è un segnale che i bonus per Ancelotti e squadra sono finiti. Ci sono però tanti aspetti da valutare, partendo dalla gara di stasera. Tutto sembra così scritto, ma cosa accade se il Napoli fa una grande partita e finisce primo nel girone? Per me in questo momento dire 70% Gattuso e 30% Ancelotti, ma siccome non c'è ancora nero su bianco aspetterei ancora".