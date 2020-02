Ugolini: "Manolas ha sofferto il momento negativo di Koulibaly. Brescia-Napoli? Mi aspetto Allan in campo"

Ultime Calcio Napoli - Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Era da settembre che il Napoli non vinceva due gare di seguito senza prendere goal, è un indizio, arrivano segnali incoraggianti. C'è stato lo scivolone contro il Lecce, ma questo Napoli quando resta compatto riesce a fare buone partite. Manolas? Nell'ultimo mese lo vedo molto più coinvolto nel progetto, è un giocatore importante che ha risolto i suoi problemi. E' un giocatore di lotta e messo nelle condizioni migliori riesce a dare l'apporto che un grande difensore può dare. Si è parlato tanto della coesistenza tra Manolas e Koulibaly, anche il greco ha sofferto il periodo negativo del collega. Demme? Mi sorprende perchè tecnicamente non è Jorginho, ma è più reattivo in fase di copertura. Dà equilibrio, è importante, Gattuso cercava una pedina con quelle caratteristiche e il Napoli si è fatto trovare pronto nel prenderlo. E' stato un ottimo acquisto nel rapporto qualità prezzo, poi si è inserito alla grande. Elmas alto a sinistra? E' una delle chiavi, se il Napoli deve fare una partita attenta, in trasferta, ci può stare che venga scelto lui sull'esterno che garantisce più copertura. Da qui a mettere in discussione Insigne ce ne passa, quando la classifica del Napoli sarà migliore ci aspettiamo una squadra che vada all'attacco. Brescia-Napoli? Immagino un po' di turn over, ma il segnale di continuità che ha dato Gattuso non si deve trascurare. Bisogna capire quali saranno le condizioni di Milik e di Allan, credo che il brasiliano possa trovare spazio a Brescia se dovesse risolvere i problemi con Gattuso. Spero si siano chiariti. Mertens? Ballano due milioni tra offerta del Napoli e le sue richieste, si continuano ad avere contatti tra le parti".