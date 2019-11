Ugolini: "Il risultato di Liverpool ha una duplice valenza: confermato l'incontro tra squadra e ADL"

Ultimissime calcio Napoli - Massimo Ugolini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il pari di Liverpool ha un peso per la classifica del girone che vede gli azzurri ormai ad un passo dagli ottavi di finale. In più c'è la consapevolezza di aver ritrovato una compattezza di squadra che francamente non avevamo visto nelle ultime gare. Quello di ieri potrebbe essere un nuovo inizio della stagione del Napoli che ha tutte le carte in regola per recuperare terreno anche in campionato. L'incontro con il presidente è stato confermato: è un primo segnale di disgelo dopo quanto accaduto"