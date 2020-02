Ugolini: "Il Napoli è superiore alle concorrenti per l'Europa League. Poi Atalanta e Roma stanno perdendo colpi"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimo Ugolini, giornalista Sky. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli deve puntare all'Europa League, deve giocarsela. E' superiore alle squadre che lo precedono per l'Europa League. Se i problemi sono stati davvero risolti non sarà difficile per il Napoli arrivare al sesto posto. Roma ed Atalanta stanno perdendo qualche colpo, il Napoli potrebbe approfittarne anche se i punti sono tanti da recuperare. Bisogna inanellare tanti risultati positivi per tornare a lottare per la Champions. La rimonta, al momento, è difficile, ma non impossibile".