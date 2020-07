UEFA, Uva: "Indirizzo è di far giocare gare di Champions ed Europa League a porte chiuse, da evitare flussi tra Nazioni"

Ultime notizie calcio Napoli - Michele Uva, vicepresidente della UEFA, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"L’indirizzo che stiamo prendendo è di far giocare le gare a porte chiuse per rispettare i protocolli sanitari e le indicazioni dei governi. Riaprire gli stadi aprirebbe a flussi tra Nazioni che ad oggi non è ipotizzabile. Non abbiamo mai perso la speranza di riprendere ed abbiamo spinto tutte le federazioni a ripartire. Sotto il nostro ombrello hanno ripreso 41 Paesi, abbiamo messo le Coppe alla fine per non interrompere i campionati”.